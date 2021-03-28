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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Silahların susmadığı asker eğlencesinde 3 kişi yakalandı

Silahların susmadığı asker eğlencesinde 3 kişi yakalandı

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( ANTALYA )-Kurusıkı tabancayla ateş ettikleri tespit edilen kişilere, adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi ANTALYA

Polis Merkezi Araç Konvoyu Kurusıkı Tabanca Harekete Geç Asker Eğlencesi 


- Antalya’da korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve para ve idari işlem yapılacağı bildirildi.
Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla kırmızı alarm veren Antalya’’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahalles’inde ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti. Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.
3 kişi yakalandı Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde havaya ateş eden kişilerin R. C., A. T. ve M. K. olduğunu belirledi. Kısa sürede eğlencede kullandıkları kurusıkı tabancalarla yakalanan şahıslar, polis merkezine götürüldü. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

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