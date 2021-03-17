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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla yaralanan 'Paçalı Şahin' tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Silahla yaralanan 'Paçalı Şahin' tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Jandarma ekipleri Şahini doğaya bırakırken

( KIRIKKALE ) Silahla yaralanan "Paçalı Şahin" tedavisinin ardından doğaya bırakıldı KIRIKKALE

Jandarma Egzersiz İğde Irak 


- Kırıkkale'de devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan "Paçalı Şahin" 1,5 aylık tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. Kırıkkale'de, Çelebi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı önleyici kolluk devriyesi tarafından 8 Şubat 2021 günü İğdeli köyü yakınlarında bölgede nadir görülen "Paçalı Şahin" ateşli silahla yaralı halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen yaralı Şahin, veteriner doktorlar tarafından 2 hafta boyunca tedavi gördü. Şahin'in buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Görevliler tarafından "Paçalı Şahin'e", 3 hafta süreyle uçma egzersizleri yaptırıldı. Tamamen uçabilecek duruma gelen Şahin, jandarma tarafından yaralı olarak bulunduğu İğdeli köyünde doğal ortama bırakıldı. (HA
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