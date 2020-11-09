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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Silahla yaralama olayının firarisi 4 ay sonra ölü bulundu - MANİSA

Silahla yaralama olayının firarisi 4 ay sonra ölü bulundu - MANİSA

- Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesinde jandarmanın arama yapması - Çoban Cengiz Ergün'ün konuşması - Muhtar Mehmet Oğuz'un konuşması - Bölgeden alınan cesedin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde tartıştığı eşini silahla yaraladıktan sonra firar eden kişi 4 ay sonra ölü bulundu.Caberfakılı Mahallesi'nde Cengiz Zengin (51) adlı çoban, koyunları otlarken Acı Dere mevkisinde menfez içerisinde yerde yatan bir kişi görünce durumu jandarmaya bildirdi.Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekibi, cesedin çürümeye başladığını tespit etti.Ekip, cesedin yanındaki pantolonun cebinde 4 ay önce eşini silahla yaralayarak kayıplara karışan Mustafa Özdemir'e ait kimliği buldu.Nöbetçi savcının talimatıyla bölgeden alınan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Bild 

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