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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-ARŞİV

( SAMSUN )- Sedyede tehditler savuran şahsı vuran şüpheliler adliyeye sevk edildi SAMSUN

- Samsun'da bir genç ile kayınpederini silahla vurarak yaralayan kadın ile olayla ilgili şüpheli bulunan kadının kocası ve oğlu adliyeye çıkarıldı. Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 20.15'te meydana gelen olayda G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.A.'nın hastaneye kaldırıldığı sırad sedyede tehditler savurması dikkat çekti. Olaydan sonra G.A, kadının oğlu C.A. ve eşi H.A. bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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