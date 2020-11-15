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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silahla yaralama olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı - ADANA

Silahla yaralama olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı - ADANA

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Adana 'da silahla yaralama olayı ile ilgili bir kişi tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde, A.L. (19) ve H.A.D. (21) ile kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı.Kavgada kullanılan tabanca nedeniyle sokakta bekleyen Mustafa Kazar (20) yaraladı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kazar'ın tabancayı kullandığını iddia ettiği H.A.D. ve arkadaşı A.L'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A.D. tutuklandı, A.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Irak Trol 

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