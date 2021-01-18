Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı

Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı

-Şahsıın aracından görüntüler

İlk Müdahale Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Benzin Sağlık Ekipleri 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde silahla vurulan şahıs aracıyla benzin istasyonuna giderek yardım istedi. Olay, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (36) isimli vatandaş, otomobiliyle cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. Silahla vurulduğunu söyleyen şahıs yardım istedi. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sol dizinden vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. (HY-MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı