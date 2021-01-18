Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı

--Polis ekiplerinden görüntüler

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde silahla vurulan şahıs aracıyla benzin istasyonuna giderek yardım istedi. Olay, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (36) isimli vatandaş, otomobiliyle cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. Silahla vurulduğunu söyleyen şahıs yardım istedi. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sol dizinden vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. (HY-MK-



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