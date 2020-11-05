Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Silahla vurulan kadın yaralandı - KONYA

Silahla vurulan kadın yaralandı - KONYA

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Konya 'da silahla vurulan kadın yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da, ruhsatlı silahını iş yerinden evine götürmek istediği sırada tabancayla vurulan kadın yaralandı, olayla ilgili eşi gözaltına alındı.Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Adile Sultan Sokak'ta, kocası Vedat (44) ile market işleten Halime Dirhemsiz (36), 17 yaşındaki kızı İ.D'den, para kasasındaki bulundurma ruhsatlı tabancasını eve götürmesini istedi.Bu sırada karın bölgesinden silahla vurulan anne Dirhemsiz, kanlar içinde yere yığıldı.İhbar üzerine Dirhemsiz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. - Suçu üstlenen olmadıOlayla ilgili soruşturma başlatan polis, 17 yaşındaki İ.D'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Babam annemi vurdu." ihbarından yola çıkarak, Vedat Dirhemsiz'i gözaltına aldı.Ancak Dirhemsiz'in, ifadesinde eşinin kasadan silahı alırken elini çarptığını ve yanlışlıkla silahın ateş aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.Polisin, Dirhemsiz'i kimin yaraladığını belirlemek için başlattığı araştırma sürüyor.

Polis Asad Market Para Kasası Gesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı