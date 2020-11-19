Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Silahla şaka kanlı bitti

Silahla şaka kanlı bitti

şahsın adliyeye getirilişi ve olay detay

( MALATYA )- Arkadaşını başından vurdu MALATYA

Akalan 


- Malatya'da silahla şaka yapmak isteyen şahıs arkadaşını başından vurarak ağır yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi, Anı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki A.B.B. silahla şaka yapmak istedi. bu sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu arkadaşı 18 yaşındaki Murathan Kababıyık'ı başından vurdu. Ağır Yaralanan Murathan Karabıyık Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Kababıyık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi A.B.B. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HE-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı