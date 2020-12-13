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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Silahla oynarken kendini vurdu

Silahla oynarken kendini vurdu

Ambulansın hastaneye gelişi

Hastane Köy Muhtarı Jandarma Aski Sağlık Ekipleri 

-Morgtan detay
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, Baskil ilçesine bağlı Hacı Mustafa Köyü’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Abidin Sakin’in oğlu Beytullah Sakin (13), babasının evde bulundurduğu silahı alarak evin arkasına gitti. Burada silahla oynayan Sakin, silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyarak evin arkasına giden aile bireyleri, çocuklarını yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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