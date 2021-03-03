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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla oynarken kendini bacağından vurdu

Silahla oynarken kendini bacağından vurdu

- POLİS EKİPLERİNİN OLAY YERİNE GELMESİ

İlk Müdahale Polis Hastane Mermi 

-- OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, evinde bulunan silahla oynadığı sırada kendini bacağından vuran B.C. isimli şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 20.30 sıralarında Aktaş mahallesi Yılmaz sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.C. isimli vatandaş evinde bulunan silahla oynadığı sırada silah bir anda ateşlendi. Silahtan çıkan mermi B.C.’nin bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.C.’nin evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. B.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. B.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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