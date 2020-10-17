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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silahla bir kişiyi vuran zanlı girdiği berber dükkanında yakalandı

Silahla bir kişiyi vuran zanlı girdiği berber dükkanında yakalandı

Polis ekiplerinin olay yerinde araştırma yapması

Buzdolabı Polis Olay Yeri İnceleme İkinci El Eşya Akalan 

-Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi
-Olaydan sonra berber dükkanında yakalanan zanlını gözaltına alınarak götürülmesi
-Olay yerindeki boş kovanlar
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-olay yeri inceleme ekibinin buzdolabının arkasına atılan tabancayı alması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kavga ettiği kişiyi cadde ortasında silahla vuran zanlı, girdiği berber dükkanında yakalandı. Olay, saat 21.45 sıralarında Yeni Mahalle Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan O.M.S (28) ile A.A. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.M.S belinden çıkardığı tabanca ile A.A’ya peş peşe ateş etti. Bacaklarına isabet eden 4 kuruşla yaralanan A.A, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlı O.M.S ise olay yerinin yakınında bulunan bir berber dükkanına girerek oturdu. Olay yerine gelen ekipler vakit kaybetmeden olayı araştırmaya başladı.
Ekipler kısa süre içinde zanlıyı, oturduğu berber dükkanında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra ekip otosuna bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının olayda kullandığı tabancada ikinci el eşya satışı yapan iş yerinin önündeki buzdolabın arkasına atılmış vaziyette bulundu. Olay yeri inceleme ekibi de olayın olduğu yerde boş kovan çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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