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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Silahla ateş etti, bıçaklandı

Silahla ateş etti, bıçaklandı

Olay yerinden görünüm

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Arbede Akaryakıt İstasyonu 

--Olay yeri ekibi inceleme yaparken
--Yerde patlamamış dolu mermi ve boş kovan
--Olay yeri detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralan şahıs Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonu arkasında bulunan oto servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. Ö. (20) ile E.C.(17) , Ş.S ve E.U. arasında yaşanan tartışmada E.Ö. silahla tartıştığı kişilere ateş etti. Yaşanan arbede de E.Ö. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. E.Ö. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 3 adet boş kovan ve 2 adet patlamamış mermi ele geçirdi. Ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-SLH
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