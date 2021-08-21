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Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

olayın yaşandığı sokakta bulunan polis ekiplerinden detay

İlk Müdahale Hastane Fizik Tedavi Altın Polis Ekipleri 

-doktorun yaşadığı evinin dışından detay
-polis ekiplerinden detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da fizik tedavi uzmanı olan bir doktor, ruhsatlı silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. M.S., evinde ruhsatlı silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (MK-YRT
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