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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu

Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu

Olay yeri detay

Polis Barla 

-Hastaneden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde silahını temizleyen şahıs, silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Olay, saat 14.00 sıralarında Tepeköy Mahallesinde bulunan bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan E.İ., olay yerindeki müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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