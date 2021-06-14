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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silahını temizlerken kanlar içinde kaldı

Silahını temizlerken kanlar içinde kaldı

Yaralının hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Hastane Jandarma Barla Mermi 

-Yaralı detay
-Hastaneden detaylar
-detaylar

( KOCAELİ )- Silahından çıkan kurşun karnına saplanınca hastaneye kaldırıldı- Kazara kendini vuran şahıs tedavi altına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahını temizlerken kendini karnından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Olay, İzmit ilçesi Balören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde silahını temizleyen H.G., kazara tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu. H.G., silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, yardımına ise evde bulunanlar koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin G., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.
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