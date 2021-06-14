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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silahını temizlerken eşinin ölümüne sebep olan muhtar adli kontrol şartıyla serbest

Silahını temizlerken eşinin ölümüne sebep olan muhtar adli kontrol şartıyla serbest

arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

Kadın Doktor Adli Kontrol Jandarma Avcılık Sağlık Ekipleri 


- Antalya’nın Alanya ilçesinde beylik tabancasını temizlediği sırada ateş alması sonucu kaza ile eşini göğsünden vurarak ölümüne neden olan mahalle muhtarı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi’nde bulunan bir evin önünde meydana geldi. Kendisine ait beylik silahını temizlemek isteyen mahalle muhtarı Süleyman Kara (57) silahın ateş alması sonucu karşısında duran eşi Aysel Kara'yı (52) yanlışlıkla vurdu. Silah seslerini duyanlar ise çiftin evine gittiğinde Aysel Kara’yı yerde yatarken görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsüne kurşun isabet ederek ağır yaralanan Aysel Kara’yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aysel Kara’nın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası gözaltına alınan Süleyman Kara karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhtar Kara, nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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