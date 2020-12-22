Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü

Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü

yaşanan tartışma

Soygun Girişimi Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Maskeli Soygun 

-Güvenlik kamerasından görüntü
-Saldırı anından görüntü
-Kaçış anından
-Kuyumcudan görüntü
-Polislerden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürüp altınları almak istedi- Bu sırada dükkanda bulunan şahsın annesi, ellerindeki silahı alıp hırsızları kovalamaya başladı- Kuyumcu dükkanına girip bir kişiyi öldüren hırsızlar, hiçbir şey alamadan bölgeden uzaklaştı- Tüm bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı kar maskeli silah kişiler tarafından soyulmaya çalışıydı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibi öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi. Yoldaş altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi. Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş’a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş’ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı.
Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı. (MB-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement