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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Silah ve mermi kaçakçılığından 2 kişi tutuklandı

Silah ve mermi kaçakçılığından 2 kişi tutuklandı

Çobanbey Gümrük Kapısı görüntüsü

Kaçak Akalan Kurusıkı Tabanca Şüpheli Araç İstihbarat 

-Araçlardan çıkarılan tabancalar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yakalanan 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ile ilgili 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye giden çimento yüklü iki araç durduruldu. Gümrük hangarına alınan şüpheli araçların yapılan aramada araçların çekicisinin yan dolaplarında bulunan karton kutulardan şüphelenen ekipler, bu kutuları bulundukları yerlerden çıkararak açtı. Açılan kutuların bazılarından tabanca mermisi, bazılarında da kurusıkı tabanca bulunduğu saptandı. 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak N.B. ile İ.B. ifadelerinin ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından N.B. ile İ.B. Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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