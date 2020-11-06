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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Silah sesi gelen ikamete giren ekipler cansız bedenle karşılaştı

Silah sesi gelen ikamete giren ekipler cansız bedenle karşılaştı

Olay yerinden görüntüler

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Polislerden görüntüler
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde silah sesi geldiği ihbarı üzerine bir ikamete giren ekipler tabancayla başından vurulmuş bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 11. katından tabanca sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri ikamette B.C.'yi (42) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.'nin hayatını kaybetti belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk bilgilere göre B.C.'nin tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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