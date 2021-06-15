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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı

Silah sesi duydu balkona çıktı yaralandı

Silahlı yaralamanın meydana geldiği sokak

İlk Müdahale Silahlı Saldırgan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Boş kartuşların görüntüsü
-Kadının yaralandığı balkon
-Balkon ve evden görüntü
-Polisin olay yerinde çalışma yapması

( ADANA ) -- Adana’da sokakta silah sesini duyup balkona çıkan bir kadın ile sokaktaki bir kişi hafif şekilde yaralandı ADANA

- Adana’da sokakta silah sesini duyup balkona çıkan bir kadın ile sokaktaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y., sokakta yürürken eskiden aralarında husumet olan Engin C. ile karşılaştı. İki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Engin C., aracında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla sırtından yaralanan Bekir Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyarak balkona çıkan Emel D. ise saçmalarla hafif şekilde yaralanırken, Engin C. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının kaçtığı araç Onur Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. (FKE-
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