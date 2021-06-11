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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin’de tören düzenlendi

Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin’de tören düzenlendi

Törenden görüntü

Şehit General Piyade Askeri Uçak Siyasi Parti 

-Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için Mardin Havalimanında tören düzenlendi.
Havalimanında düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve Mardinli vatandaşlar katıldı.
Törende Yüzbaşı Sertaş Erkişi şehidin özgeçmişini okuduktan sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Gerçekleştirilen törenin ardından Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç askeri uçak ile Tekirdağ iline uğurlandı.
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