Silah kaçakçısının evine şok baskın

-JANDARMANIN GÖRÜNTÜLERİ



( BURSA )- Jandarmanın bastığı ev cephanelik çıktı- Yatak odasındaki dolaplardan bile silah çıktı BURSA



- Bursa’da jandarma ekiplerinin baskın düzenlediği evde 11 adet tabanca çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi. Baskın anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde satmak için elinde tabanca bulundurduğu öğrenilen E.O. isimli kişinin evine sabaha karşı baskın yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte yapılan aramada, 11 adet 9 milimetre tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 5 Adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili E.O isimli şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. (SA-



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