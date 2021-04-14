Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Özel Hareket Kurusıkı Tabanca Şafak Vakti Avcılık 

-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir grubun silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan izinle 3 ay boyunca çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etti. Yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak özel hareket polisinin de katılımıyla 22 adrese 13 Nisan günü yapılan baskın sonucu 20 zanlı gözaltına alındı. Baskında evlerde yapılan aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 117 değişik çaplarda mermi, 436 gram esrar, 12 kök Hint Keneviri, 37 namlu ucu ve matkap, 2 tabanca gövdesi ve silah yapımında kullanılan çeşitli çap ve ebatlarda malzeme ele geçirildi. Zanlılar, sorguların ardından adliyeye sevk edildi. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement