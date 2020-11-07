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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Operasyon anı Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir sanayi sitesinde bulunan torna atölyesinde, kurusıkı tabancaların namluları değiştirilerek normal tabancaya dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.İş yerini takibe alan jandarma, şüphelilerin gündüzleri torna atölyesini açmadıklarını, çevredeki esnafın iş yerlerini kapatmasının ardından atölyeye geldiklerini ve sabah hava aydınlanmadan atölyeden çıktıklarını tespit etti.Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, atölye sahibi F.C. yüklü miktarda parayla kaçmaya çalışırken yakalandı. İş yerindeki H.C, Ö.F.A, Y.A.H. ve A.G. de gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada, kurusıkıdan dönüştürülen 96 tabanca, 51 montaj işlemi yapılmamış tabanca ile şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para bulundu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Gündüzler Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Sanayi Sitesi 

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