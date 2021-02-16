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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Silah kaçakçılarına operasyon

Silah kaçakçılarına operasyon

Emniyetten araçların çıkışına ait detaylar,

Kaçak Akalan Kapsam Dışı Silah Kaçakçılığı 

-Mahalleden detaylar,
-ev içerisindeki aramalardan detaylar,
-bulunan silah ve fişeklerden detaylar,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te silah kaçakçılığı ve ticareti yapanlara yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda silah, şarjör, tüfek ve fişekler ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 6 adet tüfek, 6 adet tabanca, 11 adet şarjör, 8 adet tabanca iğnesi, 19 adet tabanca kabzesi, 603 adet tabanca fişeği, 466 adet tüfek fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. (FP-SD-
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