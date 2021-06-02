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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Operasyon anlarından görüntü

Kaçak Akalan Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Mermi 

-Ele geçirilen silahlardan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 tabanca 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Kocaeli’de silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrasında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olay hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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