Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıla, Hazel Amani çifti Bodrum’da boşandı

Sıla, Hazel Amani çifti Bodrum’da boşandı

Sıla'nın adliyeden çıkışı

Muhabir Boşanma Davası Şarkıcı Irak 

-Hazel amaninin adliyeden çıkışı
-Adliyeden genel

( MUĞLA ) -- Sıla’nın 1 yıl süren evliliği 15 dakikada bitti MUĞLA

- Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani Bodrum’da boşandı. Adliye’ye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü. Sıla , Hazel amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir”ifadeleri kullanılmıştı. Dava 15 dakika sürdü Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazel Amani ise Avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10:00 başlayan dava, 10:15’de sona erdi. Teşekkür ettiler Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İha muhabirinin sorusu üzerine Boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazel Amani ise söyleyecek bir şey yok diyerek adliyeden ayrıldı. Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazel Amani’nin ise Adliye’ye tek geldiği görüldü.
(EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı