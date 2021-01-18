Sıla, Hazel Amani çifti Bodrum’da boşandı

-Hazel amaninin adliyeden çıkışı

-Adliyeden genel



( MUĞLA ) -- Sıla’nın 1 yıl süren evliliği 15 dakikada bitti MUĞLA



- Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani Bodrum’da boşandı. Adliye’ye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü. Sıla , Hazel amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir”ifadeleri kullanılmıştı. Dava 15 dakika sürdü Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazel Amani ise Avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10:00 başlayan dava, 10:15’de sona erdi. Teşekkür ettiler Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İha muhabirinin sorusu üzerine Boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazel Amani ise söyleyecek bir şey yok diyerek adliyeden ayrıldı. Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazel Amani’nin ise Adliye’ye tek geldiği görüldü.

(EA-



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