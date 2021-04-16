Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Önceki gün kurtarılma anına ait görüntüler

Yaşlı Kadın Kötü Haber Jandarma Polis Ekipleri Kadın Hasta 

-Hanım Bağcı'nın fotoğrafı
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Tedavi altına alınan Hanım teyzeden kötü haber geldi ADIYAMAN

- Adıyaman’da, 3 gündür her yerde aranan ve daha sonra sıkıştığı kayalıklar arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı’nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Her yerde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede kayaların arasında sıkışmış bir halde bulunmuştu. Jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hanım Bağcı, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. 3 Gün boyunca kayalıkların arasına sıkışan ve burada aç, susuz kalan yaşlı kadın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağcı’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement