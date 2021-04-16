Sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

-Hanım Bağcı'nın fotoğrafı

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( ADIYAMAN )- Tedavi altına alınan Hanım teyzeden kötü haber geldi ADIYAMAN



- Adıyaman’da, 3 gündür her yerde aranan ve daha sonra sıkıştığı kayalıklar arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı’nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Her yerde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede kayaların arasında sıkışmış bir halde bulunmuştu. Jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hanım Bağcı, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. 3 Gün boyunca kayalıkların arasına sıkışan ve burada aç, susuz kalan yaşlı kadın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağcı’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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