Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
'Sıkılıyorum' dedi, Taksim'e gelip ceza yedi

'Sıkılıyorum' dedi, Taksim'e gelip ceza yedi

Denetimler görüntü

Polis Hafta Sonu Para Cezası Gesi 

-Ceza kesilen vatandaş görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) "Sıkılıyorum" dedi, Taksim'e gelip ceza yedi İSTANBUL

- Taksim’de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir vatandaş ceza yedi. Polisin 3 bin 150 TL ceza kestiği vatandaş "Sıkılıyorum ve daraldım, aldığım para bana yetiyor" dedi.
Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00 itibariyle başladı.
Pazartesi sabah 05.00’a kadar ülke genelinde uygulanacak kısıtlama sebebiyle Taksim ve İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. "Sıkılıyorum ve daraldım" Denetimler sırasında Bağcılar’dan bunaldığı için gezmeye geldiğini söyleyen bir vatandaşa izin belgesi olmadığı için polis tarafından 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaş kendisine sorulan "Neden çıktın?" sorusuna “Sıkılıyorum ve daraldım. Aldığım para bana yetiyor” diye cevap verdi. Acelesi olduğunu söyleyen vatandaş daha sonra İstiklal Caddesi’nde yoluna devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement