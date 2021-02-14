Siirtli şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

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( SİİRT ) SİİRT



- Pençe-Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Piyade Er Süleyman Sungur’un acı haberi, Siirt’teki baba evine ulaştı. 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan Siirt Nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur Pençe-Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Siirt kent merkezinde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı Malatya’da yapılan otopsinin ardından memleketi Siirt’te uğurlandı.



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