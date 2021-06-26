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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİİRT - Üniversite adayları zırhlı polis aracıyla sınava yetiştirildi

SİİRT - Üniversite adayları zırhlı polis aracıyla sınava yetiştirildi

- Öğrencilerin üst aramasının yapılması - Zırhlı aracın sınavın yapılacağı alandan ayrılması - Polisin yanlış salona gelen adayları yönlendirmesi - 2 adayın sivil polis aracıyla sınav salonlarına yetiştirilmesi - Okula koşan öğrenciler Siirt 'te üniversite adayları zırhlı polis aracıyla sınava yetiştirildiSİİRT (AA) - Siirt 'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan 2 öğrenci zırhlı polis aracıyla sınava yetiştirildi.Aileleriyle sınava girecekleri Siirt Üniversitesi (SİÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na (SBMYO) gelen üniversite adayları, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sınavın yapılacağı binalara alındı.Polisler, sınava geç kalan 2 öğrenciyi zırhlı personel taşıyıcısıyla (URAL) sınava girecekleri SİÜ SBMYO'ya getirdi. Öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara giriş yaptı.Öte yandan, yanlış sınav yerine gelen 2 öğrenci de polis ekiplerince sınava girecekleri SİÜ Kezer Yerleşkesi'ne ulaştırıldı.

Polis Aracı Koronavirüs Koronavirüs Polis Ekipleri Öğrenciler 

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