Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SİİRT - Türk Kızılayın Siirt'e kazandırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldı

SİİRT - Türk Kızılayın Siirt'e kazandırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldı

- Sınıfın açılışının yapılması - Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi ve hediye vermesi - Sınıftan görüntüTürk Kızılayın Siirt 'e kazandırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldıSİİRT (AA) - Türk Kızılay tarafından Siirt 'te yaptırılan özel eğitim sınıfı hizmete açıldı. Siirt 75. Yıl Ortaokulunda oluşturulan özel eğitim sınıfının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hacıbektaşoğlu, açılışını gerçekleştirdikleri sınıfı gezdi, sınıfın Siirt 'e kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı.Öğrencilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, "Türk Kızılay ilimizde çok güzel çalışmalara imza attı. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerine olanak sağlamak amacıyla bu projeyi yürüten Türk Kızılay ile katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement