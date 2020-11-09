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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Siirt’ten İzmir’e 10 tır yardım malzemesi gönderildi

- Siirt’ten İzmir’e 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Yardım tırlarından görüntü

Depremzede Deprem Yardım Kampanyası Yardım Malzemesi Geçmiş Olsun 

-Vali Hacıbektaşoğlu’nun konuşması
-Duanın okunmasından görüntü
-Tırların yola çıkışından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te, valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan kuru gıda, battaniye ve temel ihtiyaçların içerisinde bulunduğu yardım kolileri 10 tırla İzmir’deki depremzedelere gönderildi. AFAD’ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bahçesinde tırlara yüklendi. 10 tıra yüklenen malzemeler dualarla İzmir'e gönderildi. İzmir depreminde zarar görenlerle dayanışmalarını göstermek ve gönül bağını hissettirmek için yardım kolilerinin yola çıktığını belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yardımların ihtiyaçları görmek açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu yardımlar gönül bağımızı, dayanışmamızı göstermek için daha da anlamlıdır. Hem bu yardıma katılan bütün vatandaşlarımıza bütün kurumlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah böyle acılar göstermesin. Allah kaza bela vermesin, geçmiş olsun. Depremde ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. 10 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu yardım gıda paketinden ve battaniyeden oluşuyor" dedi.
(SD-YRT-
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