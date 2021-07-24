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Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda: 1 tutuklama
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda: 1 tutuklama

Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda: 1 tutuklama

Evde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucudan görüntü,

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Ele geçirilen paralardan görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde sakladığı ve bu maddeleri Sakarya Mahallesi civarında sattığı bilgisi alınması üzerine, şahsın evine girilip yapılan ev aramasında 118 gram, 0,97 gram ve 2,5 gram olmak üzere toplamda 121.47 gram metamfetamin maddesi, 29 adet suboxone maddesi, 1 adet metamfetamin bulaşıklı hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payt tüpü ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 135 Lira ve 5 Doların ele geçirildiği belirtildi. Olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SD-YRT
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