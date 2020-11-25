SİİRT - Tefeci operasyonu: 6 gözaltı

- Düzenlenen operasyondan detaylar - Ekiplerin operasyon düzenlenen evlere baskın yapması Siirt 'te tefeci operasyonu: 6 gözaltıSİİRT (AA) - Siirt 'te düzenlenen tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu işledikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik suçundan kaynaklanan alacakların kayıt edildiği değerlendirilen 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve 5 muhtelif kağıt ele geçirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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