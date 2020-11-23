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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

Siirt'te yol çalışmalarında engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

Olay anından görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

Güzergah Kayalı Dinamit Cep Telefonu Yol Yapımı 


- Siirt’te yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor. Siirt- Şırnak ve Mardin’i bağlayacak olan yolda çalışmalar devam ederken, engel teşkil eden güzergahlardaki dev kayalıklar dinamit patlatılarak ortadan kaldırıldı. Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyü yakınlarında yol yapımı için dinamitler patlatılıyor. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktalarda yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan patlamalar cep telefonu tarafından kaydedildi. (SD-YRT-
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