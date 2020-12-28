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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Siirt’te Yıldırım-17 Besta operasyonu devam ediyor

- Siirt’te Yıldırım-17 Besta operasyonu devam ediyor

Arşivden görüntü ve fotoğraf

( SİİRT ) SİİRT

Jandarma Polis Özel Harekat Kabiliyet Terör Örgütü Teröristler 


- Siirt’te PKK’lı teröristlerin kış üslenmesinin engellenmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-17 Besta operasyonu devam ediyor. PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan Yıldırım-17 Besta operasyonu devam ediyor. Yıldırım-17 Besta operasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 3 bin 251 personel 197 operasyonel timin görev yaptığı belirtildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilirken 77 işbirlikçi yakaladı. 571 mağara, sığınak ve depo imha edilirken çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi. (SD-YRT
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