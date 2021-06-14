Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı

- Siirt’in Pervari ilçene bağlı Köprüçay Köyü'nde, iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pervari ilçesine bağlı Köprüçay Köyü'nde çiftçilik yapan Adnan Yılmaz bahçede 2 yılanın dans ettiğini gördü. Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan yılanları dakikalarca izlediğini kaydeden Yılmaz, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.
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