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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı

Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı

Yılanların dansından görüntü

( SİİRT ) SİİRT

Uzunlu Kamera Cep Telefonu Hayvan 


- Siirt’in Pervari ilçene bağlı Köprüçay Köyü'nde, iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pervari ilçesine bağlı Köprüçay Köyü'nde çiftçilik yapan Adnan Yılmaz bahçede 2 yılanın dans ettiğini gördü. Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan yılanları dakikalarca izlediğini kaydeden Yılmaz, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.


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