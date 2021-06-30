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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te yaz spor okullarına yoğun ilgi

Siirt’te yaz spor okullarına yoğun ilgi

Yaz spor okulu açılışından görüntü,

Kullar Olimpiyat 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından görüntü,
-Gençlik ve Spor İl Müdürünün konuşması,
-Öğrencilerden görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

- SİİRT

- Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle start aldı. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına 2 bin 281 öğrenci başvurdu. 13 ayrı branşta açılan yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklardan yetenekli olanlar altyapıya kazandırılacak. Siirt Atatürk Stadında düzenlenen açılışa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Personel Şube Müdürü Nesim Toprak, antrenörler, sporcular veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Siirt'te 13 branşta, 40 antrenörün görev aldığını, hedeflerinin 3 bin 500 sporcuya hizmet vermek olduğunu söyledi.

Amaçlarının, sporu bir yaşam kültürü olarak gençlerimize benimsetmek olduğunu belirten Olgaç, “Yaz okullarına 13 branşı açmış olduk. 13 branşta 2 bin 281 sporcu kaydettik. Bunlar devam edecek. Hedefimiz 3 bin 500 öğrenciye spor yaptırmak, spora eğitmek olacak. Amacımız spor kulüplerinin alt yapılarına sporcu yetiştirmek. Milli sporcu yetiştirmek Avrupa, dünya ve olimpiyat sporcusu yetiştirmek. Siirt’imizde bu kapasiteyi görüyoruz. Milli sporcularımız epeyce çok olimpiyatlara da sporcu verdik. Bunun devamını diliyoruz” dedi.
Program, sporcuların yürüyüş korteji ile sona erdi.
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