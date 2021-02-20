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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt’te yasa dışı bahis ve kumar denetimi

Siirt’te yasa dışı bahis ve kumar denetimi

Denetlemelerden genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

Para Cezası 


- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde yasa dışı bahis ile kumar denetimi gerçekleştirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 10 ekip ve 50 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan iş yerlerine, 50 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl merkezinde 15 iş yeri denetlenmiş çeşitli iş yerlerine idari para cezası uygulanmış, ilçe merkezlerinde de 41 iş yeri denetlenmiştir" denildi.
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