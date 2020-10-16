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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ele geçirilen uyuşturucu maddesinden görüntü,

( SİİRT )- Operasyonda 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilogram eroin ele geçirildi SİİRT

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- Siirt’te bir araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram Metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce “Narkotik Suçlarının Önlenmesine” yönelik çalışmalar kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devem ediyor.
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