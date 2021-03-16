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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 şahıs gözaltına alındı

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 şahıs gözaltına alındı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyondan görüntü

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü 

-Ev ve eklentilerde yapılan aramalardan görüntü
-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltına alındı- Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı SİİRT

- Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak il merkezinde 75 kolluk görevlisinin katılımı ile eş zamanlı olarak Narko-Şafak 56 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, operasyon kapsamında çeşitli tarihlerde yapılan ara yakalamalarda ve eş zamanlı operasyonda yapılan ev ve iş yeri aramalarında 30 gram eroin, 12 gram toz esrar, 44 gram metamfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, bir adet kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 57 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, bir adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabancalara ait şarjör, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli 11 Mart 2021 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmiş olup, şüphelilerden 4’ü yapılan sorgulamalarına müteakip tutuklanarak Batman Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi. (SD-YRT
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