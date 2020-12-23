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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te uçurumun kenarında mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Siirt’te uçurumun kenarında mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Uçurumun kenarında mahsur kalan minibüsten görüntü,

Köy Yolları İş Makinası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Kar Yağışı 

-Minibüsün saplandığı yerden kurtarılmasından görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, karayollarına ait iş makinası yardımıyla kurtarıldı. Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ile Cevizlik köy yolları arasında kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve uçurumun kenarında kara saplanan köy minibüsü bölgede yol açma çalışması yapan Karayolları 94. Şefliğine ait iş makinası yardımıyla halat bağlanan saplandığı yerden kurtarıldı. Yolda mahsur kalan köylüler kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür etti. (SD-YRT-
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