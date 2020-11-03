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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Siirt'te traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'te traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Hastane önünden görüntü

Jandarma Trafik Kazası Direksiyon 

-Zırhlı araçlar
-Detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtulan ilçesine bağlı Böluktepe köyünde meydana geldi. Şahadettin Toksoy yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada aynı aileden olan Safiye, Sinan, Bedirhan, Elif, Şahadettin Toksoy yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edild. Yaralılara olay yerinden yapılan İlk müdahalenin ardından ambulansla Kurtulan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Toksoy burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD-YRT-
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