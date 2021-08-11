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- Siirt'te traktör devrildi: 1 ağır yaralı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Siirt'te traktör devrildi: 1 ağır yaralı

- Siirt'te traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Olay yerinden görüntü,

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Ağır Yaralı 

-Hastane önünden görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te traktör aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü A.Y. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü A.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD-YRT
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