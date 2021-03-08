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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt'te trafo binaları renkli motiflerle süsleniyor

Siirt'te trafo binaları renkli motiflerle süsleniyor

- Duvarların boyatılması - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci'nin konuşması - Resim öğretmeni Emel Elçi'nin konuşması - Genel detaySİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, kötü görünümlü trafo binalarını daha estetik hale getirmek için motiflerle süslüyor. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki uygulamalı resim kursu öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki elektrik trafosu binaları üzerine dekoratif boyama çalışması yürütüyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, resimlerle süslenen trafoların daha ilgi çekici hale getirildiğini belirtti.
Yapılan çalışmalarla görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini de dile getiren Özekinci, " Siirt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle belediye bünyesinde açılan uygulamalı resim kursunda öğretmen ve öğrencilerimizle bir çalışma başlattık. Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun da destek verdiği çalışmalarla kentin farklı noktalarında görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak içi dekoratif boama yapılıyor. Çeşitli resimlerin yanında ilimize özgü motifler de kullanılıyor. Tespit edilen yerlerde mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyatılan trafolar güzel bir görüntü oluşturdu. Bu çalışmaları kentin tüm alanlarına yaymayı planlıyoruz." dedi.
Resim öğretmeni Emel Elçi de küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturduklarını dile getirerek, "Amacımız şehri renklendirmek aynı zamanda kültürümüzü de resimlere yansıtmaktır. Şu ana kadar 3 trafo boyandı. Bir trafoda 3 ile 4 resim yapıyoruz. Küçük bir dokunuşla sanatın farklı yönlerini sokaklara yansıtıyoruz." diye konuştu.

Elektrik Trafosu Öğretmen Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

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