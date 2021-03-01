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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt'te silahlı saldırı... Sokak ortasında kurşun yağdırdı, 3 kişi hayatını kaybetti

Siirt'te silahlı saldırı... Sokak ortasında kurşun yağdırdı, 3 kişi hayatını kaybetti

olay yerinden görüntü

Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden görüntü
-Yaralıların hastaneye getirilişlerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( SİİRT - 2) SİİRT

- Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kurtalan Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen saldırgan ile Ö.Z. M.Z.S.Z,, arasında silahlı kavga çıktı. Olayda kurşunların hedefi olan Ö.Z., M.Z. ve S.Z. ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan Ö.Z. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalbi duran S.Z. ve M.Z., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan M.Z. ve S.Z., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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