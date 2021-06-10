-Şehit için saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması,

-Şehit için dua okunması,

-Şehidin helikoptere alınmasından görüntü,

-Genel ve detay görüntü,



( SİİRT ) Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi SİİRT



- Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat için tören düzenlendi.

Siirt'in Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine bir grup PKK'lı terörist tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat’ın naaşı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Siirt 3. Tugay Komutanlığına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ahmet Altıok'un okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından helikoptere taşındı. Şehidin naaşı defnedilmek üzere Siirt’in Pervari ilçesine uğurlandı. 3. Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, askeri erkan ve vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, törenin ardından helikopterle Siirt’in Pervari ilçesine uğurlandı. (SD-AKK-Y)

