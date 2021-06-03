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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te şehit Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane açılışı ve okulun temeli atıldı

Siirt'te şehit Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane açılışı ve okulun temeli atıldı

Temel atma töreninden görüntü,

Okul Binası Temel Atma Töreni Uzman Çavuş Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

-Vali Hacıbektaşoğlu’nun konuşması,
-Kütüphane açılışından görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Şirvan ilçesinde 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane ve 18 derslik ilkokul binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde düzenlenen temel atma törenine Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar ve diğer yetkililer katıldı.
Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, il genelinde eğitim yatırımlarının devam ettiğini dile getirdi. 18 derslikli okul binasının en kısa zamanda bitirileceğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt merkez ve tüm ilçelerde eğitim yatırımlarını hassasiyetle takip ediyoruz. En büyük güvencemiz çocuklar ve gençlerdir. Çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerde gelişmesini ve ülkelerine faydalı olmalarını sağlamak için çabalıyoruz. İlimizde tüm eğitim altyapı yatırımlarını tamamladık. Eğitim yatırımlarında derslik başına düşen öğrenci sayısıyla Türkiye ortalamasında çok iyi durumdayız" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip okul ile ilgili teknik bilgiler paylaştı. Yapılan konuşmaların ardından Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen jandarma uzman çavuş Hakan Aktürk adının verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Vali Hacıbektaşoğlu, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet edip, telefondan şehidin eşiyle görüşerek kütüphane ile ilgili bilgi verdi.
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