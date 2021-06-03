Siirt’te şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

-Şehidin annesinin telefonla görüntülü bağlanmasından görüntü

-Kütüphane genel ve detay görüntü



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- Siirt’in Pervari ilçesinde 30 Mart 2018'de yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Emre Dut’un ismi Pervari ilçesi Beğendik Ortaokulundaki kütüphaneye verildi.

30 Mart 2018’de yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Emre Dut’un ismi Beğendik Ortaokulunda açılan kütüphanede yaşatılacak. Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Büşranur Yayla ve Yardımcısı Havva Kara girişimiyle kütüphanenin açılışına Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, İlçe Bölük Komutanı Emre Önem, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Sayın, İlçe Müftüsü Cihat Akın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanenin açılışına şehidin annesi telefonla görüntülü bağlandı. Kütüphanenin açılışında şehidin annesi duygulu anlar yaşadı. Şehidi unutmamak adına ilçede bulunan ortaokulunda kütüphane açılmasında öncülük etmekten gurur duyduğunu belirten Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Büşranur Yayla, ilçede bulunan gençlerin kütüphaneye gelerek kitap okumaları, ders çalışmaları ve birçok kitaptan faydalanarak bilgi sahibi olmaları kendilerini mutlu edeceğini söyledi.



Yayla, "Öğrenciler kütüphaneden en güzel şekilde istifade edecekler. Her öğrenci daha çok kitap okuyarak bilgi sahibi olacak. Şehidimizi unutmayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(SD-YRT

