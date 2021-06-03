Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Siirt’te şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Kütüphanenin açılışından görüntü

Ders Çalış Kütüphane Güvenlik Güçleri Öğrenciler Teröristler 

-Şehidin annesinin telefonla görüntülü bağlanmasından görüntü
-Kütüphane genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesinde 30 Mart 2018'de yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Emre Dut’un ismi Pervari ilçesi Beğendik Ortaokulundaki kütüphaneye verildi.
30 Mart 2018’de yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Emre Dut’un ismi Beğendik Ortaokulunda açılan kütüphanede yaşatılacak. Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Büşranur Yayla ve Yardımcısı Havva Kara girişimiyle kütüphanenin açılışına Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, İlçe Bölük Komutanı Emre Önem, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Sayın, İlçe Müftüsü Cihat Akın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kütüphanenin açılışına şehidin annesi telefonla görüntülü bağlandı. Kütüphanenin açılışında şehidin annesi duygulu anlar yaşadı. Şehidi unutmamak adına ilçede bulunan ortaokulunda kütüphane açılmasında öncülük etmekten gurur duyduğunu belirten Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Büşranur Yayla, ilçede bulunan gençlerin kütüphaneye gelerek kitap okumaları, ders çalışmaları ve birçok kitaptan faydalanarak bilgi sahibi olmaları kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Yayla, "Öğrenciler kütüphaneden en güzel şekilde istifade edecekler. Her öğrenci daha çok kitap okuyarak bilgi sahibi olacak. Şehidimizi unutmayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
(SD-YRT
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement